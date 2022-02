Amazon möchte das „kundenorientierteste Spieleunternehmen“ werden

Habt ihr schon von Lost Ark gehört? Nein? Dann geht es euch wie mir, aber das liegt auch daran, dass ich mit MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) nicht so viel anfangen kann. Doch das Spiel ist ein extrem großer Erfolg.

Lost Ark startet extrem gut

Seit dem Launch am 11. Februar sind die Amazon Studios sehr zufrieden mit dem Spiel. Auf Steam lag die Peak-Zahl bereits bei 1,325 Millionen Spielern (gleichzeitig) und es gibt nur ein Spiel, was mehr erreicht hat: PUBG. Doch es gibt noch mehr.

Bei Twitch gab es schon über 100.000 Streams und fast 60 Millionen geschaute Stunden in den ersten Tagen. In den ersten drei Tagen kam Lost Ark schon auf 4,7 Millionen registrierte Nutzer:innen (55 Prozent USA und 45 Prozent Europa).

Nach New World haben die Amazon Studios damit also direkt den nächsten Hit parat (auch dieser befindet sich mit einem Peak-Rekord in den Top 5). Laut Mike Frazzini (Amazon Studios) möchte man „das kundenorientierteste Unternehmen der Spielebranche zu werden, sowohl für Spieler als auch für Entwickler“.

Das mit den AAA-Spielen klappt bei Amazon also gut, im Gegensatz zu Google ist man aber auch bereit etwas zu investieren. Es ist nicht mein Genre für Spiele, aber ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise der Amazon Studios noch so geht.

