Amazon Music bekommt Auto-Modus

Amazon hat diese Woche bekannt gegeben, dass man der offiziellen App für Amazon Music einen „Car Mode“ spendiert hat. Diesen findet man ab sofort in der offiziellen App für Android und iOS unter den Einstellungen (als „Auto-Modus“).

Simple Oberfläche für Amazon Music

Der Modus ist eigentlich selbsterklärend: Er ruft eine vereinfachte Oberfläche für die App auf, welche eine Bedienung im Auto erleichtern soll. Bedenkt aber, dass es nicht erlaubt ist das Smartphone einfach so bei der Autofahrt zu benutzen.

Koppelt man das Smartphone über Bluetooth mit der Anlage im Auto, dann wird der Auto-Modus automatisch gestartet. Das kann man auch deaktivieren und man kann den Auto-Modus über das Menü der Music-App auch manuell starten.

Spotify bietet so einen Modus schon lange für die eigene App an, allerdings sehe ich es dennoch kritisch, denn auch ein großes Smartphone mit 7 Zoll ist nicht für die Bedienung im Auto geeignet, wenn es zum Beispiel an der Scheibe hängt.

Allerdings bietet Amazon auch eine Alexa-Taste an und man kann auch über das Hotword eine Eingabe starten. Das ist vielleicht auch eine Option, die viele nutzen. Die Screenshots in diesem Beitrag sind von uns, der Auto-Modus sollte also auch schon bei euch in der offiziellen App für Amazon Music online sein.

PS: Details zu Amazon Music findet ihr auf der offiziellen Webseite von Amazon und das funktioniert auch, wenn man nur das Angebot von Prime Music nutzt.

