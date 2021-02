Amazon Music HD 90 Tage kostenlos ausprobieren

Bei Amazon gibt es ab aktuell mal wieder ein Angebot für interessierte Neukunden von Amazon Music HD. Immerhin drei Monate kann der Musikdienst kostenfrei probiert werden.

Neukunden von Amazon Music Unlimited bzw. Amazon Music HD können das Streaming-Angebot 90 Tage kostenfrei ausprobieren. Das Angebot gilt bis zum 1. März 2021 für die Standardmitgliedschaft und Mitgliedschaft für Familien. Amazon will damit vor allem auf Amazon Music HD aufmerksam machen.

Amazon Music HD bietet verlustfreie Klangqualität. So erhalten Nutzer um die 70 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD).

Amazon bietet „Ultra-HD-Songs“

HD-Songs haben eine Bittiefe von 16-Bits, eine minimale Abtastrate von 44,1 kHz (16/44.1, auch CD-Qualität genannt) und eine durchschnittliche Bitrate von 850 kbps. Ultra-HD-Songs haben eine Bittiefe von 24-Bits, Abtastraten von 44,1 kHz bis zu 192 kHz und eine durchschnittliche Bitrate von 3730 kbps. Im Vergleich dazu, bieten derzeit die meisten Standard-Streaming-Dienste Audioqualität in Standard Definition (SD) mit einer Bitrate von bis zu 320 kbps.

Die tatsächliche Wiedergabequalität ist logischerweise abhängig von Gerät und Netzwerk. Nach Ablauf der 90 Tage wird die Mitgliedschaft kostenpflichtig (12,99€/Monat für Prime-Mitglieder und 14,99€/Monat für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft). Bestehende Amazon Music Unlimited-Mitglieder (inkl. Amazon Music Unlimited für Familien) können für zusätzliche 5€/Monat zu Amazon Music HD wechseln.

