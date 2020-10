Amazon Prime Day: 10 Euro geschenkt bei Kauf eines 100 Euro Gutscheins

Passend zum Amazon Prime Day gibt es eine weitere Aktion bei Amazon, bei der ihr euch einen Gutschein in Höhe von 100 Euro kaufen könnt und 10 Euro extra geschenkt bekommt. Den 100 Euro Gutschein kann man verschenken, oder auch selbst einlösen, einige werden diese Summe heute vielleicht sowieso ausgeben.

10 Euro Gutschein: Wie bekommt man ihn?

Wie bekommt man den Gutschein in Höhe von 10 Euro? Zunächst müsst ihr einen Amazon-Gutschein in Höhe von 100 Euro kaufen, egal ob zum Drucken oder rein digital. Zwei Tage später bekommt ihr einen Gutschein in Höhe von 10 Euro, ihr könnt ihn also nicht am Amazon Prime Day 2020 (heute und morgen) einlösen.

Amazon gibt auf der speziell dafür eingerichteten Sonderseite auch an, dass der Gutschein dann automatisch beim nächsten Kauf eines Produktes mit „Versand und Verkauf durch Amazon“ an der Kasse verrechnet wird. Der Gutschein kann bis zum 30. November eingelöst werden und die Menge der Gutscheine ist limitiert.

Amazon-Gutschein sichern →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

