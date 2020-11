Amazon Prime: Eurosport Player noch zwei Tage vergünstigt

Nutzer von Amazon Prime können noch für kurze Zeit im Rahmen einer Promoaktion den Eurosport Player zum reduzierten Preis buchen.

Amazon Prime-Mitglieder erhalten noch etwa zwei Tage, genauer gesagt bis zum 27. November 2020, die Möglichkeit, den Eurosport Player ein Jahr lang günstiger als üblich zu buchen. In den ersten sieben Monaten fallen demnach nur 0,99 Euro je Monat an und in den verbleibenden fünf Monaten kostet er dann 5,99 Euro pro Monat.

Mit dem Eurosport Player können User Sport-Events live verfolgen. Außerdem haben sie Zugang zu zusätzlichen Bonuskanälen von Eurosport, Nachrichten, Highlights und andere Sportvideos auf Abruf. Zu den Sportarten, die Nutzer übertragen und live verfolgen können, gehören die großen Radrundfahrten, Grand-Slam-Tennis, Ski, Moto-Cross und mehr. Eurosport wird außerdem 45 Fußball-Bundesligaspiele der Herren in der Saison 2020/2021 übertragen.

Zu bedenken gilt: wenn die Prime-Mitgliedschaft endet, hat man auch keinen Zugriff mehr auf die Channels. Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

