BYD: Neues Elektroauto wird den elektrischen VW Golf GTI angreifen

BYD greift den VW ID.3 GTX an und hat heute wie erwartet ein Konzept für den „Ocean-M“ in China vorgestellt. Es ist der erste Elektro-Performance-Hatchback, was aber eben nicht ganz stimmt, da Volkswagen hier bereits vorgelegt hat.

Volkswagen hat heute betont, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und sich nicht von den Marken aus China abhängen lassen möchte, daher bin ich gespannt, ob dieses neue Elektroauto von BYD etwas mehr als 240 kW (326 PS) mitbringt.

Leistung ist nicht alles, keine Frage, aber BYD kann Autos bauen, das sollte also kein Problem sein. Und mit dem Ocean-M möchte BYD eine ganz neue Plattform für Elektroautos nutzen, es ist also mit einem technischen Sprung zu rechnen.

Details haben wir aktuell leider noch nicht, der Fokus von BYD lag heute auf dem Design und der Weiterentwicklung der Ocean-Designsprache. Man hat aber eine doch recht auffällige Optik gewählt, BYD will also in die Performance-Kategorie.

Das wird spannend, denn Volkswagen konnte die GTI-Fans bisher noch nicht so richtig mitnehmen und hat daher auch schon einen elektrischen VW Golf GTI für die Zukunft in Planung. Es wird jedoch bis 2026 dauern, bis wir diesen hier sehen.

Der BYD Ocean-M dürfte etwas früher kommen, denn das Elektroauto für unter 20.000 Euro (umgerechnet) startet im dritten Quartal in China und ich kann mir gut vorstellen, dass es 2025 zu uns kommt und den Elektro-Golf angreifen möchte.

