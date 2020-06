Amazon Prime Video Channels mit N24 Doku Select

Ab sofort ist der neueste Prime Video Channel N24 Doku Select für Prime-Mitglieder buchbar. Der Channel liefert eine Auswahl an Dokumentationen.

Der neue Channel N24 Doku Select kann für 2,99 Euro im Monat zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft in Deutschland und Österreich hinzugebucht werden und ist über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online verfügbar. Prime-Mitglieder können den neuen On-Demand-Channel 14 Tage kostenlos ausprobieren.

N24 Doku Select ist der neue Amazon Prime Video Channel für alle, die Dokus lieben. Mit hochwertigen und aktuellen Dokumentationen zu Themen, die unsere Welt bewegen. Weltraum, Technik, Geschichte, Natur & Tierwelt, Alltag & Beruf – die Vielfalt des modernen Lebens ist für N24 Doku Select Programm. Prime-Mitglieder können sich regelmäßig auf neue Produktionen freuen.

Zu den aktuellen Highlights gehört unter anderem Mit Vollgas ins All – Die Erfolgsgeschichte der Ariane 5, die Dokumentation rund um die Arbeiten am Raketen-Projekt „Ariane“, bei dem die größte europäische Trägerrakete entsteht – das Ziel: Europa den autonomen Zugang zum All zu ermöglichen. Weitere Highlights, die über den Channel verfügbar sind, sind unter anderem Seilbahn der Superlative – Die höchste Baustelle Deutschlands, Der digitale Globus, Antonov AN-225 – Das größte Flugzeug der Welt, die Reihe SPACETIME mit Astronaut Ulrich Walter und die besten Folgen von Die Foodtruckerin mit Felicitas Then.