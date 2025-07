Apple iOS 26: Deutsche Produktseite bestätigt die schlechte Nachricht

Apple hat die deutschen Webseiten für iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 und Co. endlich online gestellt, nach fast einem Monat wurden diese übersetzt. Das ist für einige sicher interessant, die lieber die deutsche Version in Ruhe durchstöbern.

Es fehlen Funktionen bei iOS 26

Hier fehlen jedoch Funktionen, wie „Maps kennt Ihre bevorzugten Routen“, was auf der US-Seite zu sehen ist. Apple hat angedeutet, dass mit iOS 26, wie schon bei iOS 18, nicht alle Funktionen am Ende in der finalen Version der EU landen werden.

Bisher ist noch unklar, wie groß der Umfang wirklich sein wird.

Apple möchte also, dass sich die Entwickler und Nutzer an die Regeln der eigenen Plattform halten, man selbst sieht das bei der EU als Verkaufsplattform allerdings anders. Nur schade, dass es Apple die Nutzer ausbauen lässt, die den Nachteil haben. Die EU verbietet die neuen Funktionen nicht, das liegt nur an Apple selbst.

Bei Apple weiß man aber auch, dass die Nutzer nicht alles mitmachen, die Apple Intelligence wollte man auch erst weglassen und konnte sich das dann später nicht erlauben. Es sind also eher Kleinigkeiten, wie die iPhone-Spieglung für Macs oder eine Karten-Funktion. Verkraftbar, mich als normaler Nutzer ärgert es dennoch.

Wir müssen uns aber wohl an diese Strategie von Apple gewöhnen, die meisten Dinge sind ja immerhin dabei. Eine Übersicht gibt es wie gesagt direkt bei Apple.

