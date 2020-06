Sky Go bekommt Bild-in-Bild-Funktion

Sky Go hat das letzte große Update im Jahr 2018 erhalten, als das neue Design bei den Nutzern ankam. Wirklich „gut“ wurde die App meines Erachtens nie, aber immerhin schraubt Sky nach und nach daran. Nun war es wieder so weit.

So ist sowohl in der Android-Ausgabe, als auch in der iOS-Version von Sky aktuell die Bild-in-Bild-Funktion gelandet. Das erfolgte per App-Update, welches in den jeweiligen Software-Shops verteilt wird. So kann man die Sky-Inhalte nun also auch als Overlay über anderen geöffneten Apps anschauen.

Außerdem ist es nun möglich, Inhalte auch aus dem mobilen Netzwerk herunterzuladen, wenn Sky Go im Hintergrund geöffnet ist. Zudem soll die Android-Ausgabe der App ab Android 8 „Oreo“ stabiler laufen.

