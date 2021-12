Amazon Prime Video: Das seht ihr im Januar 2022

Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Januar 2022 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine schnelle Übersicht der Amazon-Neuerungen.

-->

Mit dabei sind unter anderem TThis Is Us – S5, Emergency Room – S1-15, As We See It – Ungewöhnlich normal – Staffel 1, „Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung“, Aquaman und viele weitere neue Serien, Staffeln und auch Filme.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Januar-Highlights bei Prime Video

Die Januar-Highlights 2022 bei Amazon Prime Video schauen wie folgt aus:

Neue Serien und Staffeln

As We See It – Ungewöhnlich normal – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 21. Januar 2022

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 21. Januar 2022 Binge Reloaded – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 14. Januar 2022

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 14. Januar 2022 This Is Us – S5

Exklusiv verfügbar ab 27. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 27. Januar 2022 Para – Wir sind King

Exklusiv verfügbar ab 21. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 21. Januar 2022 The Promised Neverland – S1

Verfügbar ab 15. Januar 2022

Verfügbar ab 15. Januar 2022 Harow – S3

Verfügbar ab 10. Januar 2022

Verfügbar ab 10. Januar 2022 Pushing Daisies – S1-2

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 Emergency Room – S1-15

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 Hart of Dixie – S1-4

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 The Last Ship – S1-4

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 Major Crimes – S1-6

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 The Originals – S1-5

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Neue Filme

The Tender Bar

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 07. Januar 2022

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 07. Januar 2022 Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 14. Januar 2022

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 14. Januar 2022 Das perfekte Geheimnis

Exklusiv verfügbar ab 01. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 01. Januar 2022 Der Rausch

Exklusiv verfügbar ab 22. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 22. Januar 2022 The Outpost – Überleben ist alles

Exklusiv verfügbar ab 16. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 16. Januar 2022 Operation Red Snake – Band of Sisters

Exklusiv verfügbar ab 27. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 27. Januar 2022 The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit

Exklusiv verfügbar ab 06. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 06. Januar 2022 The Dry

Exklusiv verfügbar ab 02. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 02. Januar 2022 Bloody Hell

Exklusiv verfügbar ab 17. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 17. Januar 2022 Fear the Viper

Exklusiv verfügbar ab 25. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 25. Januar 2022 Small World

Exklusiv verfügbar ab 10. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 10. Januar 2022 Die Konkubine

Exklusiv verfügbar ab 02. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 02. Januar 2022 Black Beach

Exklusiv verfügbar ab 10. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 10. Januar 2022 Dream Horse

Exklusiv verfügbar ab 19. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 19. Januar 2022 Battle Drone

Exklusiv verfügbar ab 18. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 18. Januar 2022 Gretel & Hänsel

Exklusiv verfügbar ab 04. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 04. Januar 2022 The Hunt

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022 Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen

Exklusiv verfügbar ab 29. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 29. Januar 2022 The Professor and the Madman

Exklusiv verfügbar ab 13. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 13. Januar 2022 Blackbird

Exklusiv verfügar ab 06. Januar 2022

Exklusiv verfügar ab 06. Januar 2022 The Turning – Die Besessenen

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022 The High Note

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022

Exklusiv verfügbar ab 03. Januar 2022 Scarface

Verfügbar ab 31. Januar 2022

Verfügbar ab 31. Januar 2022 Matrix

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 Matrix Reloaded

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 Matrix Revolutions

Verfügbar ab 01. Januar 2022

Verfügbar ab 01. Januar 2022 P.S. Ich Liebe Dich

Verfügbar ab 28. Januar 2022

Verfügbar ab 28. Januar 2022 Love Happens

Verfügbar ab 13. Januar 2022

Verfügbar ab 13. Januar 2022 Ride Along – Next Level Miami

Verfügbar ab 05. Januar 2022

Verfügbar ab 05. Januar 2022 Plötzlich Papa

Verfügbar ab 29. Januar 2022

Verfügbar ab 29. Januar 2022 Gone Girl – das perfekte Opfer

Verfügbar ab 23. Januar 2022

Verfügbar ab 23. Januar 2022 Agora – Die Säulen des Himmels

Verfügbar ab 25. Januar 2022

Verfügbar ab 25. Januar 2022 The Book of Eli

Verfügbar ab 11. Januar 2022

Verfügbar ab 11. Januar 2022 Privilege

Verfügbar ab 11. Januar 2022

Verfügbar ab 11. Januar 2022 Burn after Reading – Wer verbrennt sich hier die Finger?

Verfügbar ab 27. Januar 2022

Verfügbar ab 27. Januar 2022 The Happytime Murders

Verfügbar ab 07. Januar 2022

Verfügbar ab 07. Januar 2022 Aquaman

Verfügbar ab 25. Januar 2022

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

Ammonite

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 01. Januar 2022

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 01. Januar 2022 Boss Baby – Schluss mit Kindergarten

Zum Kaufen verfügbar ab 06. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 20. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 06. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 20. Januar 2022 Stillwater – Gegen jeden Verdacht

Zum Kaufen verfügbar ab 07. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 20. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 07. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 20. Januar 2022 Last Night in Soho

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022 Dear Evan Hansen

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022 Saw: Spiral

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 27. Januar 2022 Beckenrand Sheriff

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 28. Januar 2022

Zum Kaufen verfügbar ab 13. Januar 2022 Zum Leihen verfügbar ab 28. Januar 2022 Ghostbusters: Legacy

Zum Kaufen verfügbar ab 27. Januar 2022

Zum Leihen verfügbar ab 10. Februar 2022

Zu Amazon Prime Video →

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Das seht ihr im Januar 2022 bei Disney+ Disney hat heute die Streaming-Highlights für Januar 2022 genannt und macht somit den Anfang. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt natürlich ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Ich bin…17. Dezember 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->