Volkswagen lässt Tesla in Europa hinter sich

Mit dem neuen Model Y hat sich die Lage bei Tesla jetzt zwar wieder entspannt, aber es ist nicht nur die Debatte rund um Elon Musk, die der Marke so langsam aber sicher zu schaffen macht, die Konkurrenz ist da und sie hat Tesla überholt.

Volkswagen schlägt Tesla in Europa

Im ersten Halbjahr 2025 lag Volkswagen selbst mit 193.000 Elektroautos in Europa vor Tesla, die Marke wird ihre Zahlen erst am Mittwoch nennen, aber man hat sie dem Handelsblatt vorab exklusiv verraten. VW blickt auf 14,3 Prozent Wachstum.

Das Tesla Model Y befindet sich zwar noch an der Spitze der Elektro-Charts, aber es musste Feder lassen und man merkt eben, dass die geringe Modellauswahl so langsam nicht mehr ausreicht, denn VW ist direkt dreimal in den Top 5 vertreten.

Der ID.4 oder ID.7 schlagen also einzeln nicht das Model Y, aber zusammen, es ist also die Auswahl, die zählt. Und wenn man nicht zu VW greift, dann sind da noch die anderen VW-Marken, der Elroq ist ganz dicht hinter dem Model Y in Europa.

Bei der Volkswagen Group laufen die Elektroautos also so langsam richtig an und auch wenn VW in diesem Jahr eigentlich weltweit die Nummer 1 werden wollte, so könnte dieser Plan für die Kernmarke des Konzerns in Europa womöglich aufgehen.

Tesla benötigt dringen neue Modelle

Das Problem von Tesla ist also nicht zwingend der Chef, es ist das Portfolio. Der Cybertruck ist vielleicht ganz nett, aber selbst in den USA gescheitert und kein Modell für den globalen Massenmarkt. Da kämpft Tesla jetzt mit der Nachfrage.

Entscheidend dürften die „günstigeren Elektroautos“ sein, die man immer wieder erwähnt. Es wird aber so langsam Zeit, dass Tesla liefert. Für uns Kunden ist das aber eine gute Entwicklung, denn VW schaffte das vor allem mit vielen Rabatten.

Konkurrenz belebt am Ende wie immer das Geschäft und sollte Tesla einen Konter parat haben, dann ist VW vorbereitet, denn ab 2026 wird das komplette ID-Lineup mit neuer Technik, Optik und Software aktualisiert, das wird ein sehr großer Schritt.

-->