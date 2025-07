Wear OS: Großer Sprung für Smartwatches mit Google-Software geplant

Qualcomm behandelte die Snapdragon-Reihe für Uhren mit Wear OS in den letzten Jahren nicht immer gut, mit dem W5 Gen 1 und W5+ Gen 1 gab es dann aber auch mal ein größeres Upgrade für Smartwatches. Seit dem wurde es aber wieder ruhig.

Neuer Snapdragon-Chip für Uhren kommt

Noch, denn im Hintergrund arbeitet Qualcomm an einer neuen Chip-Generation und diese soll laut Android Headlines ein großer Sprung werden. Man wird auch erstmals einen komplett eigenen Chip entwickeln und keine alte Basis verwenden.

Bisher basierten die Smartwatch-Chips auf alten Snapdragon-Prozessoren aus den Smartphones oder sogar einem IoT-Chip, jetzt geht es Qualcomm ganz neu an und wird den Snapdragon W5 Gen 2 oder W6 Gen 1 (noch unklar) von TSMC fertigen.

Eckdaten? Es gibt einen Arm Cortex-A78 und vier Arm Cortex-A55, das ist also nicht die neueste Technik, aber ein großer Sprung für Leistung und Effizienz. Dazu gibt es erstmals Support für LPDDR5X und einen neuen Co-Prozessor (QCC6100).

Das Verfahren, in dem der Chip bei TSMC gefertigt wird, ist noch nicht bekannt, die ersten Informationen deuten aber an, dass sich mit diesem Schritt einiges für Uhren mit Wear OS verbessern wird. Google schenkt der eigenen Software mittlerweile auch wieder mehr Aufmerksamkeit, das geht also alles in die richtige Richtung.

