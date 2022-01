Amazon Prime Video: Fallout-Serie geht 2022 in die Produktion

Amazon hat sich eine exklusive Fallout-Serie für Prime Video gesichert, die in diesem Jahr in die Produktion gehen wird. Der offizielle Fallout-Account bei Twitter hat den Bericht von Deadline geteilt, das ist also durchaus eine Bestätigung.

Jonathan Nolan und Lisa Joy leiten das Projekt und Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) und Graham Wagner sind die Showrunner. Die Bethesda Game Studios sind mit involviert, Todd Howard ist zum Beispiel einer der Produzenten.

Ein Datum für die Fallout-Serie haben wir noch nicht, aber da die Produktion in diesem Jahr anläuft, ist das eher ein Thema für 2023. Sonst hätte das Amazon auch sicher schon in den Highlights für 2022 bei Amazon Prime Video genannt.

