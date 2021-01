Amazon Prime Video: Das seht ihr im Februar

Wir machen weiter mit den Serien- und Film-Highlights für Februar 2021 und als Nächstes auf der Liste stehen die Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video.

Mit dabei sind neue CW-Staffeln, wie Flash und Legends of Tomorrow und eine sehr lange Liste an alten Filmen, die Amazon eingekauft hat. Und natürlich gibt es am Ende auch noch die neuen Kids-Inhalte und Inhalte zum Kaufen und Leihen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Staffeln

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 19.02.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 19.02. The Family Man – Staffel 2

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 12.02.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 12.02. Soulmates – Staffel 1

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 08.02.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 08.02. El Internado – Staffel 1

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 19.02.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 19.02. DC´s Legends of Tomorrow – Staffel 5

exklusiv verfügbar ab 17.02.

exklusiv verfügbar ab 17.02. The Flash – Staffel 6

exklusiv verfügbar ab 28.02.

exklusiv verfügbar ab 28.02. Shameless – Staffel 10

verfügbar ab 24.02.

Amazon Prime Video: Neue Filme Bliss

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 05.02.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 05.02. The Map of Tiny Perfect Things

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 12.02.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 12.02. Songbird

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 12.02.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 12.02. Wir Beide

exklusiv verfügbar ab 06.02.

exklusiv verfügbar ab 06.02. Im Netz der Gewalt

exklusiv verfügbar ab 08.02.

exklusiv verfügbar ab 08.02. Zu weit weg

exklusiv verfügbar ab 08.02.

exklusiv verfügbar ab 08.02. Robert The Bruce – König von Schottland

exklusiv verfügbar ab 14.02.

exklusiv verfügbar ab 14.02. A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein

exklusiv verfügbar ab 15.02.

exklusiv verfügbar ab 15.02. Enemy Lines: Codename Feuervogel

exklusiv verfügbar ab 28.02.

exklusiv verfügbar ab 28.02. The 2 nd – Im Fadenkreuz der Söldner

exklusiv verfügbar ab 28.02.

– Im Fadenkreuz der Söldner exklusiv verfügbar ab 28.02. Ma

exklusiv verfügbar ab 09.02.

exklusiv verfügbar ab 09.02. Little

exklusiv verfügbar ab 24.02.

exklusiv verfügbar ab 24.02. The Dead Don’t Die

exklusiv verfügbar ab 24.02.

exklusiv verfügbar ab 24.02. Code Ava – Trained To Kill

exklusiv verfügbar ab 22.02.

exklusiv verfügbar ab 22.02. Der Soldat James Ryan

verfügbar ab 09.02.

verfügbar ab 09.02. Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

verfügbar ab 19.02.

verfügbar ab 19.02. Christiane F und die Kinder vom Bahnhof Zoo

verfügbar ab 19.02.

verfügbar ab 19.02. Der Sternwanderer

verfügbar ab 23.02.

verfügbar ab 23.02. Grease

verfügbar ab 10.02.

verfügbar ab 10.02. T2 Trainspotting

verfügbar ab 19.02.

verfügbar ab 19.02. Jack Reacher

verfügbar ab 15.02.

verfügbar ab 15.02. Mein Blind Date mit dem Leben

verfügbar ab 01.02.

verfügbar ab 01.02. World War Z

verfügbar ab 26.02.

verfügbar ab 26.02. Transformers

verfügbar ab 12.02.

verfügbar ab 12.02. Transformers – Die Rache

verfügbar ab 12.02.

verfügbar ab 12.02. Transformers 3 – Dark of the Moon

verfügbar ab 12.02.

verfügbar ab 12.02. Transformers: Ära des Untergangs

verfügbar ab 12.02.

verfügbar ab 12.02. Johnny Englisch – Jetzt erst recht

verfügbar ab 10.02.

verfügbar ab 10.02. Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

verfügbar ab 08.02.

verfügbar ab 08.02. The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen

verfügbar ab 28.02.

verfügbar ab 28.02. Schlussmacher

verfügbar ab 14.02.

verfügbar ab 14.02. Der Kaufhaus Cop 2

verfügbar ab 05.02.

verfügbar ab 05.02. Battleship

verfügbar ab 11.02.

verfügbar ab 11.02. Dreamgirls

verfügbar ab 01.02.

verfügbar ab 01.02. Coyote Ugly

verfügbar ab 06.02.

verfügbar ab 06.02. Der große Trip – Wild

verfügbar ab 22.02.

verfügbar ab 22.02. Spider-Man 3

verfügbar ab 01.02. Amazon Prime Video: Neue Kids-Highlights Mina und die Traumzauberer

exklusiv verfügbar ab 16.02.

exklusiv verfügbar ab 16.02. Pets 2

exklusiv verfügbar ab 25.02.

exklusiv verfügbar ab 25.02. Shaun das Schaf: Der Film

verfügbar ab 24.02.

verfügbar ab 24.02. Der SpongeBob Schwammkopf Film

verfügbar ab 21.02.

verfügbar ab 21.02. SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser

verfügbar ab 21.02.

verfügbar ab 21.02. Home – Ein smektakulärer Trip

verfügbar ab 03.02.

verfügbar ab 03.02. Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf

verfügbar ab 18.02. Neue Titel zum Kaufen und Leihen Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution

zum Kaufen verfügbar ab 04.02.

zum Leihen verfügbar ab 11.02.

zum Kaufen verfügbar ab 04.02. zum Leihen verfügbar ab 11.02. Der geheime Garten

zum Kaufen verfügbar ab 11.02.

zum Leihen verfügbar ab 25.02.

zum Kaufen verfügbar ab 11.02. zum Leihen verfügbar ab 25.02. Dracula

zum Kaufen verfügbar ab 11.02.

zum Kaufen verfügbar ab 11.02. Music

zum Kaufen verfügbar ab 12.02.

zum Leihen verfügbar ab 19.02.

zum Kaufen verfügbar ab 12.02. zum Leihen verfügbar ab 19.02. The Way I See It

zum Kaufen verfügbar ab 18.02.

zum Leihen verfügbar ab 18.02.

zum Kaufen verfügbar ab 18.02. zum Leihen verfügbar ab 18.02. Greenland

zum Kaufen verfügbar ab 19.02.

Der große Gatsby soll als Serie kommen Das Buch „Der große Gatsby“ wurde immer wieder als Film in die Kinos gebracht und einige von euch haben sicher die Version von 2013 mit Leonardo DiCaprio gesehen. Jetzt soll das Buch laut The Hollywood Reporter auch als Serie kommen.…27. Januar 2021 JETZT LESEN →

