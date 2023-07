Amazon veröffentlicht Freevee-App für Apple-Geräte

Amazon bietet seit fast einem Jahr einen kostenlosen (via Werbung finanziert) Streamingdienst in Deutschland an, der sich Freevee nennt. Blöd für Nutzer von Amazon Prime Video, denn einige Serien gibt es exklusiv bei Freevee zu sehen.

Bisher wurden diese in der App von Amazon Prime Video angeboten, jedenfalls haben wir darüber Bosch auf dem Apple TV geschaut. Laut Amazon gibt es ab sofort eine eigene App für Freevee, die in Deutschland und Österreich startet.

Wer in Zukunft also Freevee-Inhalte schauen möchte und ein iPhone, iPad oder einen Apple TV nutzt, der sollte im App Store nach Freevee suchen. Mehr Details und eine Übersicht der Serien und Filme von Freevee gibt es direkt bei Amazon.

Prime Video kündigt exklusive Comedy-Show mit Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan an Prime Video hat bestätigt, dass sich Prime-Mitglieder auf eine neue Unterhaltungsshow von und mit dem Entertainer Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan freuen dürfen. Die Comedy-Persönlichkeitsshow mit dem Titel „Die Teddy Teclebrhan Show“ […]19. Juli 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->