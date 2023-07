Prime Video kündigt exklusive Comedy-Show mit Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan an

Prime Video hat bestätigt, dass sich Prime-Mitglieder auf eine neue Unterhaltungsshow von und mit dem Entertainer Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan freuen dürfen.

Die Comedy-Persönlichkeitsshow mit dem Titel „Die Teddy Teclebrhan Show“ wird in sechs Episoden verfügbar sein und ist das erste Projekt der mehrjährigen exklusiven Zusammenarbeit mit Prime Video. In der Show werden Teddys Kunstfiguren Antoine, Percy, Ernst und Co. ihre eigene Unterhaltungswelt auf einer modern interpretierten Showbühne mit verschiedenen Schauplätzen präsentieren.

Die Produktion hat bereits in Köln begonnen. Die Teddy Teclebrhan Show soll im Jahr 2024 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten.

Zu Amazon Prime Video →

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->