Amazon will mit Alexa in das Hotelgewerbe

Amazon hat in dieser Woche Alexa Smart Properties for Hospitality in Deutschland eingeführt. Hoteliers und Lösungsanbieter können damit Alexa „in großem Maßstab“ integrieren.

Alexa Smart Properties for Hospitality ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Die Lösung wird bereits von Hotelketten und anderen Anbietern in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada genutzt.

Gäste können mithilfe ihrer Stimme Musik abspielen, den Zimmerservice bestellen, die Rezeption anrufen oder auschecken. Alexa Smart Properties for Hospitality wurde speziell für den Einsatz im Gastgewerbe entwickelt.

Es bietet eine skalierbare Flottenmanagementlösung für die Bereitstellung und Fernverwaltung von Alexa-fähigen Geräten. Weiter heißt es:

Mit Alexa lassen sich in den Zimmern kompatible Geräte wie Lampen, Thermostate oder Jalousien steuern oder Musik von beliebten Diensten abspielen. Funktionen wie Radio- und Smart Home-Steuerung sind direkt verfügbar. Gastgewerbeanbieter:innen können zudem individuelle Skills entwickeln: Das erlaubt es Gästen, Alexa zum Beispiel nach Informationen wie dem WLAN-Passwort oder dem Standort des Fitnessstudios zu fragen, Hoteldienstleistungen wie den Zimmerservice anzufordern, indem sie etwa sagen „Alexa, ich brauche Handtücher“, den Concierge anzurufen und vieles mehr.

Hotels und Hausverwalter haben auch die Möglichkeit, das Kundenerlebnis zu personalisieren, indem sie ergänzende Skills aus dem Alexa Skills Store aktivieren.

Die Nutzung von Alexa im Hotelzimmer ist optional und Sprachaufzeichnungen werden nicht gespeichert. Echo-Geräte verfügen über eine Mikrofo-aus-Taste, mit der die Verbindung elektronisch unterbrochen werden kann. Mit Alexa Smart Properties for Hospitality können Gäste Alexa nutzen, ohne ihr Amazon Konto mit dem Alexa-fähigen Gerät zu verbinden.

