Among Us für die Nintendo Switch ist da

Nintendo präsentierte gestern ein paar Indie-Spiele für die Switch und Switch Lite und die größte Überraschung war vermutlich das 2020-Kultspiel „Among Us“.

Hier müsst ihr entweder als Team diverse Aufgaben erledigen, oder ihr seit der Verräter und müsst das Team umbringen. Das Spielprinzip kennen einige von euch sicher von Werwolf, hier hat man es eben nur in die digitale Welt übersetzt.

-->

Among Us ist kostenlos für Smartphones, allerdings kostet die PC-Version ein paar Euro. Das trifft auch auf die Switch-Version zu, die 4,29 Euro kostet. Das ist jetzt nicht viel, aber ihr solltet auch bedenken, dass ihr für die Switch-Version noch ein Abo bei Nintendo Switch Online benötigt, welches euch 20 Euro pro Jahr kostet.

So sehr ich die Switch mag, wer nicht unbedingt am TV spielen möchte (was mit der normalen Switch über das Dock möglich ist), der sollte Among Us vielleicht eher auf dem Smartphone oder Tablet spielen. Da ist es nicht nur kostenlos, es gibt auch keine Kosten, wenn man es online spielen möchte (nur In-App-Käufe).

Nintendo Switch: Meine 5 besten Spiele 2020 Das Jahr neigt sich dem Ende und es war ein großartiges Jahr für Spiele. In diesem Beitrag soll es um meine persönlichen Switch-Highlights gehen. Die Nintendo Switch ist beliebt wie nie und ich wette mittlerweile, dass sie die Wii in…6. Dezember 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->