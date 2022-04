Anansi Boys: Amazon schnappt sich Whoopi Goldberg für neue Serie

Die Oscar- und Emmy-Preisträgerin Whoopi Goldberg übernimmt eine Rolle in der Serienadaption von Anansi Boys, basierend auf dem Roman von Neil Gaiman.

In der Hauptrolle der sechsteiligen Serie ist Malachi Kirby zu sehen. Anansi Boys spielt im zeitgenössischen London und folgt laut Amazon einer Gruppe „spannender“ Charaktere in einer „epischen“ Geschichte, die sich vom Vereinigten Königreich bis nach Florida, in die Karibik und in die mythische Welt vor der Zeit erstreckt. Die Serie wird derzeit in Schottland gedreht und soll bei Prime Video weltweit zu sehen sein.

Die Serie wird von Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions und RED Production Company produziert. Mit Anansi Boys setzt Amazon Studios seine enge Beziehung zu Neil Gaiman fort, der einen umfassenden Vertrag mit dem Studio abgeschlossen hat.

Darum geht es bei Anansi Boys:

Anansi Boys handelt von Charlie Nancy (Malachi Kirby) – manchmal auch Fat Charlie genannt – einem jungen Mann, der es gewohnt ist, von seinem entfremdeten Vater in Verlegenheit gebracht zu werden. Doch als sein Vater stirbt, erfährt Charlie, dass er Anansi war: der Trickster-Gott der Geschichten (gespielt von Delroy Lindo). Und er erfährt, dass er einen Bruder hat. Nun tritt dieser Bruder, Spider (ebenfalls gespielt von Kirby), in Charlies Leben und alles ändert sich.

