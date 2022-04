Amazon Prime Video: Freut euch über James Bond im April

MGM gehört jetzt offiziell zu Amazon und wie erwartet wird man Prime Video mit den Inhalten stärken. Laut Empire geht es noch im April los, denn Amazon hat laut Quelle bestätigt, dass das Flaggschiff-Produkt von MGM kommt: James Bond.

Prime, Amazon Prime

James Bond ist eine der erfolgreichsten und lukrativsten Marken und man packt den kompletten Katalog zu Amazon Prime Video. Naja, fast, denn zwei Filme sind nicht dabei: Casino Royale von 1967 und Never Say Never Again von 1983.

-->

Einige haben jetzt sicher mit No Time To Die in dieser Liste gerechnet, aber nein, der noch frische James Bond soll auch dabei sein. Wann kommen die Filme? Am 15. April geht es los, wobei man bedenken sollte: Empire ist ein britisches Medium.

Und eine Sache wundert mich noch: Amazon spricht von einer „limitierten Zeit“ und das lässt vermuten, dass die Bond-Filme nicht dauerhaft kostenlos für die Prime-Kunden verfügbar sein werden. Ist das also nur eine einmalige Marketingaktion?

Wäre schade, aber wir werden es sehen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Sherlock Holmes: Angeblich mehrere Serien für HBO geplant Laut einer exklusiven Meldung von The Hollywood Reporter könnten uns in den kommenden Jahren zwei neue Serien rund um Sherlock Holmes erwarten. Es wäre sogar möglich, dass sie verknüpft sind und man ein Sherlock-Universum plant. Zwei HBO-Serien von Team Downey…6. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->