Android 11: Update für Samsung Galaxy S20-Reihe landet in Deutschland

Wir haben zum Start in den Tag darüber berichtet, dass Verizon in den USA damit begonnen hat Android 11 für die Samsung Galaxy S20-Reihe zu verteilen und siehe da, mittlerweile ist das Update sogar schon offiziell in Deutschland verfügbar.

Es gibt die ersten Nutzer, die bereits von einem erfolgreichen Download berichten und denen das 2+ GB große Update angeboten wird. Solltet ihr ein S20, S20+ oder S20 Ultra besitzen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einfach mal zu schauen.

Android 11 wird euch übrigens als One UI 3.0 angeboten und ihr solltet wie immer vorher eure Daten sichern. Falls ihr Android 11 noch angeboten bekommt, dann geduldet euch ein bisschen, alle Android-Updates werden in Phasen verteilt.

