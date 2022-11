Android 13 kommt, aber… Asus und die schlechte Update-Politik

Vor fast zwei Jahren habe ich hier über die schlechte Update-Politik bei Asus geschrieben und die Lage hat sich seit dem nicht wirklich gebessert. Es gibt den Update-Plan für Android 13 und die Liste der Geräte ist … sehr überschaubar.

Während Samsung gerade alte Flaggschiffe von 2020 mit Android 13 versorgt, so ist das Pro-Modell von August 2020 bei Asus schon raus. Doch nicht nur das, bei Samsung versorgt man auch gerade günstige Einsteigermodelle mit Android 13.

Zenfone und ROG Phone: Update-Plan bei Asus

Bei Asus gibt es das Update auf Android 13 für das Zenfone 9 im Dezember und das Zenfone 8 ist im Januar 2023 dran. Beim ROG Phone ist es gleich, die Modelle von 2022 und 2021 werden versorgt (wenn auch erst in Q2 2023), aber das immer noch sehr gute Highend-Modell von 2020 mit einem Snapdragon 865+ ist raus.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Produkte ist das eher bescheiden, da sich die Android-Welt positiv weiterentwickelt hat. Mindestens drei Major-Updates sind der Standard. Vor allem dann, wenn ein Zenfone im zweiten Halbjahr auf den Markt kommt und nicht die aktuelle Android-Version hat, da muss mehr möglich sein.

Asus passt Android auch nicht mehr so stark an, der Aufwand sollte also nicht so groß, wie bei One UI von Samsung oder Color OS von Oppo sein, die ja sogar noch eigene Funktionen einbauen. Schade, denn das kompakte Zenfone ist eine gute Option bei kompakten Androiden, aber die Update-Politik ist nicht mehr zeitgemäß.

MIUI 14: Xiaomi will mit Android-Update die Werbung entfernen Nächste Woche sehen wir angeblich die Xiaomi 13-Reihe, die aus einem Xiaomi 13 und einem Xiaomi 13 Pro besteht. Es werden die ersten Modelle mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 sein und sie kommen sicher im Frühjahr nach Deutschland.…10. November 2022 JETZT LESEN →

-->