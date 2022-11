MIUI 14: Xiaomi will mit Android-Update die Werbung entfernen

Nächste Woche sehen wir angeblich die Xiaomi 13-Reihe, die aus einem Xiaomi 13 und einem Xiaomi 13 Pro besteht. Es werden die ersten Modelle mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 sein und sie kommen sicher im Frühjahr nach Deutschland.

MIUI 14 soll ohne Werbung auskommen

Auf dem Event in China wird es angeblich auch MIUI 14 zu sehen geben, die neue Version der Benutzeroberfläche von Xiaomi. MIUI ist unabhängig von der Android-Version, aber bei diesen neuen Modellen dürfte dann Android 13 vorinstalliert sein.

Mit der neuen MIUI-Version will sich Xiaomi angeblich von Werbung trennen, die Bloatware (vorinstallierte Apps) von Geräten entfernen und nicht mehr mit Push-Meldungen stören. Es sind aber natürlich auch noch viele neue Features geplant.

Wäre ich mir nicht ganz so sicher, denn wir leben in einer Zeit, in der selbst Apple die iPhones mit Werbung vollpackt. Das ist eine lukrative Einnahmequelle, wenn man so viele Einheiten verkauft, würde Xiaomi wirklich komplett darauf verzichten?

Wir werden es wohl kommende Woche erfahren.

