Android 14 kommt: Google bittet um Feedback vor dem großen Update

Android 14 lief in der Beta wohl nicht ganz so rund, denn Google musste nicht nur eine Beta mehr als ursprünglich geplant nachreichen, Ende letzter Woche gab es auch noch eine Beta 5.1 für Android 14, die erneut ein paar Fehler beseitigte.

Eigentlich sollte Beta 4 schon das letzte Update in der Testphase werden, aber es benötigte noch etwas Feinschliff. Jetzt scheint man die Beta-Phase bei Google aber so langsam abgeschlossen zu haben und daher bittet man um Feedback.

Diese Woche ging ein neuer Fragebogen für Beta-Nutzer online, in dem Google um Feedback bittet. Vermutlich schaut man sich das kommende Woche an und wenn alles okay ist, dann wird Beta 5.1 der Release Candidate für Android 14 sein.

Ein Datum kommuniziert Google nicht, das hat man bisher noch nie getan, das große Android-Update kommt dann einfach, wenn es fertig ist für die Pixel-Reihe. Vor ein paar Tagen war aber zu hören, dass Google den 5. September anpeilt.

