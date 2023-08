Samsung Galaxy S24: Größere Akkus für 2024 im Gespräch

Samsung wird wohl größere Akkus beim nächsten Galaxy S-Flaggschiff für 2024 verbauen, allerdings trifft das nicht auf alle drei Modelle zu. Es stand zwar mal im Raum, dass das Ultra einen größeren Akku bekommt, aber es bleibt bei 5.000 mAh.

Dafür hört man, dass das Samsung Galaxy S24+ den Schritt zu 4.900 mAh geht und sich damit kaum vom Ultra unterscheiden wird. Und das normale Samsung Galaxy S24 soll 4.000 mAh erhalten, hier wird es also eher ein Hauch mehr sein.

Die Akkus wurden in diesem Jahr schon etwas größer und in Kombination mit dem Snapdragon 8 Gen 2 spürt man das positiv bei der Akkulaufzeit. Mal schauen, ob das nächstes Jahr auch so ist, wenn Qualcomm (vermutlich) doch wieder raus ist.

