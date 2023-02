Mit Android 14 wird das Smartphone wohl zur Webcam daheim

Apple hat es mit dem iPhone und Macs vorgemacht, hier gibt es jetzt die Option, dass man die gute Kamera des iPhones einfach als Webcam nutzt. Google hat das gesehen und scheint so eine Funktion ebenfalls für Android 14 vorzubereiten.

Man arbeitet derzeit an einer „DeviceAsWebcam“-Funktion für Android und die tut, was man von ihr erwartet: Wird das Smartphone via USB mit einem Laptop oder PC verbunden, dann kann es sich in einen Modus versetzen, der als Webcam dient.

Es ist noch nicht ganz klar, wie das dann am PC abläuft, denn theoretisch würde es weiterhin eine App benötigen, die das Videomaterial an andere Apps schickt. Doch womöglich arbeitet Google da auch an einer entsprechenden App für die PCs.

Wir werden die erste Preview von Android 14 vermutlich noch im Februar sehen, aber diese enthält nicht immer alle Neuerungen eines Updates und richtet sich in erster Linie an Entwickler, bevor dann ein paar Wochen später eine Beta kommt.

