Android Auto: Android 11 macht Probleme

Solltet ihr ein Pixel-Smartphone nutzen, welches bereits mit Android 11 versorgt wird und mit dem Gedanken spielen, das Update nun durchzuführen, aber auch von Android Auto abhängig sein, dann wartet lieber noch ein paar Tage/Wochen.

Probleme mit Android 11 und Android Auto

Aktuell häufen sich nämlich laut Android Police die Meldungen über Probleme mit der neuen Android-Version und Android Auto. Man hat mal ein bisschen gesucht und zahlreiche Probleme in den Foren und sozialen Netzwerken gefunden.

-->

Das geht von Problemen mit dem Sound bis hin zu zwei Fällen, in denen Besitzer von einem Google Pixel 3 XL einen Reset durchführen mussten. Man sollte Android Auto in Kombination mit Android 11 also aktuell lieber noch nicht aktiv nutzen.

Es gibt auch zwei Meldungen, die darüber berichten, dass es hilft, wenn man die Suche nach Bluetooth-Geräten auf dem Smartphone deaktiviert, aber eine Lösung ist das natürlich nicht. Google hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, doch da Android Auto unabhängig vom OS aktualisiert werden kann, dürfte bald ein Update kommen.

Google TV: Neuer Chromecast steht wohl an Google arbeitet seit Monaten an einem neuen Dongle für den TV, bei dem ich ehrlich gesagt davon ausgegangen wäre, dass man es als Nest-Produkt im Handel vermarkten wird. Doch bei Android Police hat man erfahren, dass ein neuer „Google Chromecast…13. September 2020 JETZT LESEN →

-->