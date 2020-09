Google TV: Neuer Chromecast steht wohl an

Google arbeitet seit Monaten an einem neuen Dongle für den TV, bei dem ich ehrlich gesagt davon ausgegangen wäre, dass man es als Nest-Produkt im Handel vermarkten wird. Doch bei Android Police hat man erfahren, dass ein neuer „Google Chromecast mit Google TV“ ansteht (so ein interner Eintrag bei Target).

Aus Android TV wird wohl Google TV

Das Unternehmen könnte also mit diesem Gadget ein neues Branding für Android TV einführen und es in Google TV umbenennen. Das haben wir schon im Mai von einer anderen Quelle gehört, die sehr zuverlässig ist. Google arbeitet derzeit an Android 11 für Android TV, wir werden aber wohl Google TV bekommen.

Google dürfte bald das Pixel 4a 5G und Pixel 5 zeigen, passend dazu könnte man dann auch „Sabrina“ (so der Codename vom neuen Chromecast) präsentieren und gleich noch die finalen Details für den neuen Google Nest nennen. Es würde mich nicht wundern, wenn da noch im September ein Google Event ansteht.

