Android: Google verteilt August-Update

Google hat mal wieder ein Sicherheits-Update für Android-Smartphones veröffentlicht und verteilt seit dieser Woche den Patch für August 2020.

Wie in jedem Monat gibt es auch im August wieder einen Sicherheits-Patch für Android, der bei einigen Herstellern ab sofort verteilt wird, bei anderen später eintreffen dürfte und manche Nutzer werden ihn vielleicht auch nie sehen.

Google splittet den Patch einmal in ein allgemeines Update für Android, die Details dazu findet ihr hier, und dann gibt es den Pixel-Patch, die Details findet ihr hier.

Neue Funktionen gibt es für die Pixel-Smartphones in diesem Monat nicht, was aber nicht bedeutet, dass man das Android-Update ignorieren sollte. Updates werden wie immer in Phasen verteilt, treffen also nach und nach bei allen Nutzern ein. Falls ihr den August-Patch noch nicht seht, geduldet euch noch etwas.

