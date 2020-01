Animal Crossing: Nintendo zeigt neuen Trailer, Cover und Screenshots

Nintendo hat kurz vor dem Jahreswechsel auf YouTube einen neuen Trailer für Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht. Das Spiel sollte eigentlich noch 2019 für die Switch erscheinen, wurde dann aber auf den 20. März 2020 verschoben. Man kann es bereits bei Amazon Deutschland vorbestellen.

Was bei dem Eintrag zum Vorbestellen allerdings fehlt, ist das Cover. Das zeigt Nintendo nun erstmals in einem neuen Trailer, der bisher aber nur in Japan veröffentlicht wurde. Ich gehe davon aus, dass Nintendo Deutschland da in ein paar Tagen aber auch noch eine deutsche Version nachreichen wird.

-->

Passend dazu wurden auf der Webseite in Japan neue Screenshots von Animal Crossing veröffentlicht, die ich euch nach dem Video unten eingebunden habe.

Es fehlen aber weiterhin noch einige Details zum Spiel, daher gehe ich davon aus, dass wir im Januar oder Februar eine eigene Direct für Animal Crossing sehen werden. Es ist immerhin einer der wichtigsten Titel im ersten Halbjahr 2020.

Animal Crossing: Neuer Trailer

Animal Crossing: Neue Screenshots

Nintendo Switch: Meine besten Spiele 2019 Ich wollte 2019 mal wieder einen Blick auf meine Highlights für die Nintendo Switch werfen und möchte euch meine 5 Favoriten des Jahres nennen. Die Nintendo Switch konnte mich direkt zum Marktstart begeistern, was vielleicht auch an Zelda: Breath of…28. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->