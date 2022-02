AnkerMake startet: Anker bringt ersten 3D-Drucker auf den Markt

Anker hat mit SoundCore, Eufy oder Nebula schon bekannte Untermarken in den letzten Jahren aufgebaut und mit AnkerMake startet im Frühjahr eine weitere Marke durch. Der Name ist eigentlich schon ein ganz guter Hinweis, was da kommt.

Laut Anker soll „die Kreativität und ‚einfach mal machen‘-Mentalität mit innovativen, hochwertigen und intuitiven Produkten“ gefördert werden. Heißt konkret: Jetzt im Frühling kommt der erste 3D-Drucker in Form einer Kickstarter-Kampagne.

Man verspricht „schnelles Drucken bei detaillierten wie sauber abgerundeten 3D-Erzeugnissen und ein smartes System mit intelligenter Erkennung“. Mehr Details haben wir auch noch nicht bekommen, die soll es dann aber schon bald geben.

