AnkerWork: Anker zeigt neue Produkte für das Homeoffice

Anker hat heute eine neue Linie namens „AnkerWork“ vorgestellt, die sich auf das Homeoffice konzentriert. Wie so viele Hersteller versucht man weiterhin auf die Pandemie und die steigende Nachfrage nach Produkten dafür zu reagieren.

Mit dabei sind zum Start zwei neue Produkte. Einmal die Anker PowerConf C300, bei der es sich um eine HD-Webcam handelt. Sie löst mit 1080p 860 fps) auf und hat auch einen Chip verbaut, der die Qualität verbessern soll. Auch bei schlechtem Licht. Es gibt hier zwei Optionen: Eine 90 und eine 115 Grad Ansicht.

Anker wirbt mit intelligentem Fokus, einem Mikrofon mit Rauschunterdrückung und möchte 129,99 Euro für die neue PowerConf C300 haben. Der Verkauf findet wie so oft direkt über Amazon statt, wo das Produkt ab heute verfügbar ist.

Anker mit Konferenzlautsprecher

Ebenfalls neu ist der PowerConf S500, bei dem es sich um einen Lautsprecher für Konferenzgespräche handelt. Es gibt vier Mikrofone, die erkennen sollen, wer im Moment spricht und passend dazu wird es auch das erste Produkt für die neue AnkerWork-App, wo es dann weitere Optionen für den Lautsprecher gibt.

Zwei Lautsprecher können auf Wunsch kombiniert und in einem Raum genutzt werden und es gibt eine 10-Watt-Leistung über die integrierten Lautsprecher. Wir haben bisher aber noch keinen Preis und noch kein Datum für das Produkt.

Laut Anker handelt es sich hier um die ersten beiden Produkte der AnkerWork-Reihe, in den kommenden Wochen sollen zügig weitere folgen. Wir wissen noch nicht, was alles geplant ist, aber man hat betont, dass das Homeoffice derzeit im Fokus steht und wie man Anker so kennt wird da sicher noch sehr viel kommen.

