Angriff auf Apple AirPods Pro: Ear 1 ANC-Kopfhörer kostet 99 Euro

Als Carl Pei den Schritt gewagt und OnePlus verlassen hat, da nutzte er den Wirbel direkt, um für sein neues Unternehmen zu werben: Nothing. Er hat es geschafft die US-Medien mit ins Boot zu holen und einen kleinen Hype aufgebaut.

Der ehemalige Mitgründer von OnePlus weiß, wie man ohne viel Budget dennoch gutes Marketing betreiben kann: Hier und da ein gezielter Leak mit Infos und hier und da ein exklusives Detail für das ein oder andere große US-Medium.

-->

Dieses Mal war TechCrunch an der Reihe, denen Carl Pei ein Interview anbot und die in diesem erfahren haben, dass der Ear 1 (auch Ear One genannt) ein ANC-Kopfhörer ist, mit dem man die Apple AirPods Pro angreifen möchte.

With the Ear One, it’s a much more costly design to realize than a standard, non-transparent design. I think it’s going to be a good price at $99 USD, €99 Euros and £99. Feature-wise, it’s similar to the AirPods Pro, but the AirPods Pro is $249.