Apple Car: Volkswagen hat sehr viel Respekt

Das ominöse „Apple Car“ steht nun seit Jahren im Raum, doch diese Woche gab es dank einer Meldung von Reuters mal wieder Schwung in der Gerüchteküche.

Die Meldung rund um das Apple Car, welches im besten Fall 2024 kommen soll, macht derzeit die Runde. Und sie ist mittlerweile auch bei Herbert Diess angelangt, der auf LinkeIn von einem Nutzer gefragt wurde, was er denn davon halten würde.

Volkswagen: Apple ist gefährlicher als Toyota

Volkswagen hat sehr viel Respekt vor so einem Schritt, denn ein Unternehmen wie Apple hat „praktisch unbegrenzten Zugang zu Ressourcen“. Die Gefahr vor einem Unternehmen wie Apple ist größer, als vor etablierten Autoherstellern wie Toyota.

Der Gewinner des Wandels wird laut Herbert Diess das wertvollste Unternehmen der Welt sein, denn das soll in ein paar Jahren wieder ein Mobilitätsunternehmen werden. Aktuell teilen sich Amazon, Apple und Google die Spitze. Doch dort ist das Interesse am Automarkt gewachsen und das macht den Markt so interessant.

Ich weiß, der Vergleich mit Nokia hinkt hier und da, aber ich glaube, dass der Markt für Autos und Mobilität jetzt vor genau diesem Wandel steht. Und entweder VW ist Nokia, oder man schafft es aus den Fehlern einer anderen Branche zu lernen.

Das wird eine spannende Entwicklung und sollte Apple wirklich in diesen Markt (ich bin da sehr skeptisch) einsteigen, wäre das nochmal eine ganz andere Dimension.

Wir freuen uns auf neue Wettbewerber, die den Wandel unserer Industrie sicher nochmals beschleunigen und neue Fähigkeiten einbringen. Die unglaubliche Bewertung und damit der praktisch unbegrenzte Zugang zu Ressourcen flößen uns sehr viel Respekt ein. Eine echte Herausforderung – um Dimensionen größer als die innerhalb unserer Industrie (z.B. Toyota Motor Corporation). Habe ja schon gesagt: Das wertvollste Unternehmen der Welt wird wieder ein Mobilitätsunternehmen sein – es kann Tesla, Apple oder Volkswagen AG heißen.

