Elektroauto von Apple soll 2024 kommen

Gerüchte über ein Auto von Apple sind alt, sehr alt. Wer die Branche und uns schon länger verfolgt, der wird sicher noch Project Titan kennen. Das war ein Projekt von Apple, mit dem man herausfinden wollte, ob man ein eigenes Auto bauen kann.

Doch letztes Jahr folgte die große Entlassungswelle und danach wurde es ruhig. Wie Reuters berichtet, hat Apple aber nicht aufgehört an einem Auto zu arbeiten. Genau genommen peilt man jetzt sogar ein eigenes Auto für das Jahr 2024 an.

Es soll sich logischerweise um ein Elektroauto handeln, welches mit einer neuen Akkutechnologie ausgestattet ist. Außerdem liegt der Fokus auf dem autonomen Fahren, da hat Tim Cook vor ein paar Jahren selbst bestätigt, dass man Software für solche Autos entwickeln möchte. Man sagte aber nie, wozu man das braucht.

Apple: Elektroauto von Foxconn?

Apple könnte sich für die Produktion einen Partner gesucht haben, es sei jedenfalls eher unwahrscheinlich, dass man das Auto selbst produziert. Es könnte also kein Zufall gewesen sein, dass Foxconn vor ein paar Wochen bestätigt hat, dass man ab 2024 rum Elektroautos bauen möchte. Foxconn baut u.a. die iPhones für Apple.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple hat gegenüber Reuters auch verlauten lassen, dass ein Auto aber eben kein Smartphone und deutlich komplexer sei. Selbst für Apple wird es nicht leicht so ein Projekt umzusetzen. Doch Apple hätte das nötige Kleingeld, um in den Automarkt einzusteigen und dieser befindet sich derzeit im Wandel, es wäre also auch ein guter Zeitpunkt, um diesen Schritt zu gehen.

Ich bleibe skeptisch, weil es das Gerücht nun eben schon so lange gibt. Doch da die Meldung von Reuters kommt, wollte ich das hier erwähnt haben. Sollte an der Meldung aber etwas dran sein, wird es in den nächsten Jahren weitere Gerüchte geben, denn so ein großes Projekt kann man quasi nicht ohne Leaks umsetzen.

