Apple CarPlay: iOS 14 bringt Wallpaper und neue Apps mit

Apple CarPlay gehört mittlerweile zum festen Bestandteil einer WWDC-Keynote, bekommt aber nicht die Aufmerksamkeit von iOS selbst. Doch mit iOS 14 wird es für CarPlay ebenfalls zwei Neuerungen geben, die Apple eingebaut hat.

Zum einen wäre da die Option für Wallpaper, was bereits im Vorfeld bekannt war. Man muss also nicht mehr auf den schwarzen Hintergrund schauen, wenn man die Apps durchscrollt. Mache ich sehr selten, ist mir eigentlich relativ egal.

Apple wird mit dem Update außerdem neue Apps für CarPlay erlauben: Parken, Essen bestellen und Apps für Ladesäulen von Elektroautos. Die neue Version von CarPlay ist wie immer ein Bestandteil von iOS und kommt in diesem Fall für alle mit iOS 14. Ein Update für das Infotainmentsystem im Auto wird nicht benötigt.

Choose from a set of wallpapers that look great. CarPlay also supports new app types — parking, electric vehicle charging, and quick food ordering.