Apple iOS 14: Download der Wallpaper

Mit der neuen Version von iOS, Android, EMUI und Co. gibt es meistens auch neue Wallpaper. Die Hersteller legen mittlerweile einen großen Fokus auf diese, da man sie in den Tagen nach der Ankündigung in den zahlreichen Medien sieht.

Natürlich gibt es auch mit iOS 14 neue Wallpaper von Apple und wer möchte, der findet diese bei 9TO5Mac zum Download. Es gibt drei neue Hintergrundbilder, die man jeweils in einer hellen und dunklen Version herunterladen kann.

-->

Und da wir gerade dabei sind: Für macOS Big Sur gibt es ebenfalls neue Wallpaper, hier sind es fünf neue Bilder geworden. Wer möchte, der findet den Download von diesen ebenfalls bei 9TO5Mac. Gut möglich, dass mit der finalen Version oder mit der kommenden Hardware weitere Wallpaper von Apple folgen werden.

Apple AirPods bekommen neue Funktionen Apple wird nicht nur dem iPhone und iPad ein Update spendieren, die AirPods gehören mittlerweile zum Portfolio dazu und werden ebenfalls neue Funktionen bekommen. Die AirPods erkennen zum Beispiel, welches Gerät (iPhone, iPad oder Mac) man „aktiv nutzt“ und wechseln…22. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->