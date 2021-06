Apple Design Awards 2021: Diese Apps und Spiele haben gewonnen

Die WWDC ist vorbei und zum Abschluss gab es wie jedes Jahr die GewinnerInnen der Apple Design Awards. Das sind EntwicklerInnen von Apps und Spielen, die Apple hervorheben möchte. Die GewinnerInnen bekommen Preise spendiert und es gibt in den kommenden Tagen ein prominentes Feature im App Store.

Es gibt 6 Kategorien von Apple und in jeder gibt es ein besonderes Spiel und eine besondere App, die hervorgehoben wird. Ganz besonders wollte Apple in diesem Jahr das Spiel „Fortnite“ … kleiner Spaß, bei den Spielen wurden Titel wie League of Legends: Wild Rift und Genshin Impact von Apple ausgezeichnet.

Eine Übersicht findet ihr unter diesem Abschnitt, ich kann euch aber auch noch die Pressemitteilung von Apple empfehlen, wo alle Spiele und Apps verlinkt sind.

Apple Design Awards 2021

Inclusivity

Voice Dream Reader (App)

HoloVista (Game)

Delight & Fun

Little Orpheus (Game)

Pok Pok Playroom (App)

Interaction

CARROT Weather (App)

Bird Alone (Game)

Social Impact

Be My Eyes (App)

Alba: A Wildlife Adventure (Game)

Visuals and Graphics

Loóna (App)

Genshin Impact (Game)

Innovation

NaadSadhana (App)

League of Legends: Wild Rift (Game)

