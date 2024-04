Apple: Die VR-Brille liegt „hinter den Erwartungen“

Ich glaube kaum, dass jemand mit 4-5 Millionen Einheiten der Apple Vision Pro im ersten Jahr gerechnet hat, immerhin ist das ein Produkt für über 3.500 Dollar. Doch die Erwartungen von Apple waren höher, so der bekannte Insider Ming-Chi Kuo.

Vision: Apple senkt die interne Prognose

Apple soll die erwartete Produktion von 700.000 bis 800.000 Einheiten auf nur noch 400.000 bis 450.000 Einheiten gesenkt haben. Und das, obwohl bald der globale Launch ansteht. Die Meldung passt zur Aussage von Mark Gurman.

Laut Ming-Chi Kuo „passt Apple die HMD-Roadmap (head-mounted display) an“ und womöglich wird es doch nicht 2025 neue Hardware geben, sondern später. Im Moment rechnet Apple aber 2025 mit einer noch geringeren Nachfrage als 2024.

Das wirft natürlich die Frage auf, ob Tim Cook aus diesem neuen Produkt noch eine Kategorie machen kann, die auf einem Level der iPads oder Apple Watch landet oder ob das vielleicht immer eine Nische bleibt. Eigentlich sollte Apple Vision das nächste große Ding werden, welches langfristig für Wachstum bei Apple sorgt.

Entscheidend ist am Ende aber immer der Preis und Apple-Nutzer sind es sicher gewohnt, dass sie ein paar Euro mehr zahlen, aber wir dürften bei ca. 4.000 Euro bei uns landen und das ist dann eben doch eine ganz andere Nummer für VR.

Ich bin jetzt auf die Geschäftszahlen von Apple in ein paar Tagen gespannt, denn die Apple Vision Pro wird mit Sicherheit ein Thema bei Investoren sein. Am 2. Mai wird man sich also dazu äußern müssen. Wobei ich vermute, dass Apple den Fragen nach Verkaufszahlen auf dem Weg geht und eher das Produkt loben wird.

