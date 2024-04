Apple lädt zur einer „besonderen Ankündigung“ im Mai ein

Nachdem Apple das neue MacBook Air ohne Event abgehakt hat, habe ich schon fast damit gerechnet, dass die Neuheiten vor der WWDC 2024 ohne Event auf den Markt kommen. Doch dem ist nicht so, denn Apple hat zum Event eingeladen.

Am 7. Mai verspricht man „eine besondere Ankündigung von Apple“ und lädt zum Event, welches das Motto „lass dich frei“ trägt. Man sieht einen Apple Pencil, es geht also um iPads und vermutlich bekommen wir auch den Apple Pencil 3.

Neben diesem ist mit einem ganz neuen iPad Pro zu rechnen, welches erstmals ein OLED-Display besitzt und ein neues iPad Air gibt es auch, das kommt erstmals mit 12,9 Zoll und Mini-LEDs. Hat Apple noch weitere Überraschungen dafür geplant?

Eine neue iPad-Tastatur dürfte auch dabei sein, aber eigentlich deutet sich sonst nicht viel an. Die beiden iPads bekommen also tatsächlich ein eigenes Event, das übrigens in diesem Fall schon um 16 Uhr deutscher Zeit am 7. Mai startet.

