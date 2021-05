Apple vs. Epic: Steckt eigentlich Microsoft hinter der Klage?

Apple und Epic streiten sich aktuell vor Gericht, das dürften die meisten von euch sicher schon mitbekommen haben. Es geht um sehr viel Geld und heute findet der letzte Tag der Verhandlungen statt – inklusive einer Anschuldigung von Apple.

Das Unternehmen ist der Meinung, dass eigentlich Microsoft hinter dieser Klage steckt und Apple nicht selbst anklagen wollte. Angeblich ist Epic nur ein Vorwand, um Apple endlich rechtlich in die Schranken zu weisen – man selbst wollte nicht den Rechtsstreit starten. Apple verfolgt mit der Aussage allerdings auch ein Ziel.

A reasonable observer might wonder whether Epic is serving as a stalking horse for Microsoft. Microsoft shielded itself from meaningful discovery in this litigation by not appearing as a party or sending a corporate representative to testify.