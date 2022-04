Apple erhöht Produktion: Das iPhone 13 Pro soll sehr beliebt sein

Mit dem neuen iPhone SE hat Apple die Erwartungen nicht erfüllt, doch das aktuelle 13er-Lineup kommt wohl sehr gut an. So gut, dass Apple die Produktion in Q2 2022 angeblich um bis zu 10 Millionen zusätzliche Pro-Einheiten erhöhen möchte.

Eine sehr beliebte Pro-Generation

Es geht auch ganz konkret um das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max und nicht um das iPhone 13 und iPhone 13 Mini. Vor allem die Pro-Modelle scheinen beliebt zu sein, was zum aktuellen Zeitpunkt durchaus ein gutes Zeichen für Apple ist.

-->

Wir sprechen nämlich immer häufiger über das iPhone 14 Pro, welches eine ganz neue Hauptkamera bekommen und ohne Notch kommen soll. Und das dauert auch kein halbes Jahr mehr, daher dürfte sich Apple über diesen Push sicher freuen.

Ich muss aber auch sagen, dass ich weiterhin sehr zufrieden mit dem Apple iPhone 13 Pro bin und abgesehen von der doch eher mäßigen Zoom-Kamera keine großen Kritikpunkte habe. Es ist sein sehr gutes und vor allem kompaktes Gesamtpaket.

Und da die bessere Zoom-Kamera erst 2023 kommt, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt auf das iPhone 14 Pro warten. Das iPhone 13 Pro lohnt sich weiterhin.

Das iPhone 14 Pro wird eine „rundere“ Sache Wir haben in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Renderbilder der neuen iPhone-Generation gesehen, denn die mutmaßlichen CAD-Zeichnungen sind jetzt schon häufiger aufgetaucht. Komplett neue Details haben wir heute also nicht. Apple iPhone 14 Pro: Die Details im Blick Allerdings…22. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->