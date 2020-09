Apple Event für das iPhone 12 wohl am 13. Oktober

Apple bestätigte schon vor ein paar Wochen, dass die neuen iPhones in diesem Jahr etwas später kommen werden und es Oktober werden dürfte. Demnach könnten noch zwei weitere Apple Events in diesem Jahr folgen, eines für iPhones, AirTags und Co. im Oktober und ein eigenes Mac-Event im November.

Apple Event am 13. Oktober?

Laut AppleInsider könnte das zweite Apple Event am 13. Oktober stattfinden. Das hat man von einer Quelle bei einem Netzbetreiber in den Niederlanden gehört. Apple hat die Netzbetreiber informiert, denn der Vorverkauf soll am 16. Oktober (Freitag) starten und vermutlich kann man die iPhones ab dem 23. Oktober kaufen.

Wir werden in diesem Jahr wohl vier neue iPhones sehen und neben dem iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max steht auch ein iPhone 12 Mini im Raum. Die Pro-Modelle werden höchstwahrscheinlich ohne 120 Hz kommen und es wäre denkbar, dass nicht alle Modelle zeitgleich verfügbar sein werden.

Apple Event im Oktober: Preview als Video

