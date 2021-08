Apple reicht eine Funktion von iOS 15 erst später nach

Es gehört mittlerweile fast schon zum Standard, dass Apple im Sommer eine neue Version von iOS ankündigt und dann kurz vor dem Release die ein oder andere Funktion verschiebt, da sie nicht bis zur finalen Version im Herbst fertig wird.

Gestern wurde die 6. Beta von iOS 15 veröffentlicht und so langsam geht es dann auch darum zu schauen, dass die neuen iPhones, die jetzt sicher in der Produktion sind, mit iOS 15 ausgestattet werden. Daher geht es um den Feinschliff.

Apple hat sich dazu entschieden eine Funktion zu streichen: SharePlay. Diese Funktion wird nun in den Betas deaktiviert und kommt dann vermutlich erst mit iOS 15.1 oder iOS 15.2, Apple will die Funktion aber noch im Herbst nachreichen.

Was ist SharePlay? Führt man zum Beispiel ein FaceTime-Gespräch mit Freunden, dann kann man gewisse Inhalte wie Musik oder Videos parallel und synchron hören bzw. schauen. Apple beschreibt die neue iOS-Funktion folgendermaßen:

In Verbindung zu bleiben ist wichtiger denn je. Mit SharePlay kannst du zusammen mit anderen etwas ansehen, etwas anhören und deinen Bildschirm direkt in FaceTime teilen.1 FaceTime Anrufe hören und fühlen sich viel natür­licher an. Und Nach­richten macht es noch einfacher, die spannenden Inhalte zu finden, die andere mit dir teilen.