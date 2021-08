Apple Watch Series 7: Bilder sollen das neue Design zeigen

Die Apple Watch wird in diesem Jahr vermutlich auch mal wieder ein neues Design bekommen, welches etwas „kantiger“ wird. Heißt: Die Designsprache der Apple Watch passt sich der von den iPhones, iPads und anderen Produkten an.

Apple Watch Series 7: So sieht sie wohl aus

Nun hat 91mobiles Bilder veröffentlicht, die das Design der Apple Watch Series 7 zeigen sollen. Es handelt sich dabei um CAD-Render, das ist Material, was zum Beispiel vorab von Hüllenherstellern in China für neue Produkte genutzt wird.

Der Aufbau der Apple Watch bleibt grundsätzlich gleich, also auch mit der digitalen Krone und die alten Bänder dürften weiterhin passen, aber es gibt wohl größere Lautsprecher und die Series 7 wird sich wohl nicht mehr ganz so rund anfühlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir so ein Design sehen, im Mai gab es schon ein Mockup der Apple Watch Series 7 zu sehen, was auch so aussah. In etwas weniger als einem Monat werden wir es vermutlich erfahren, denn man darf derzeit davon ausgehen, dass Apple die neuen Produkte im September vorstellen wird.

Video: Apple Watch Series 7

