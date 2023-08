Apple gibt Startschuss für das neue iPhone

Die Testproduktion der neuen iPhones läuft schon seit einer Weile und wir kennen daher so ziemlich alle Details. Viele Änderungen sind da nicht mehr möglich, aber ein paar Dinge kann man anpassen. Jetzt läuft aber die Massenproduktion an.

Glaubt man The Elec, dann hat Samsung als erster Displayhersteller (es gibt noch LG und BOE) das Go für die Massenproduktion der OLED-Panels bekommen. Man wird wohl in erster Linie die Pro-Modelle versorgen, weniger das normale iPhone.

Das Apple iPhone 15 Pro und Apple iPhone 15 Pro Max bleiben in etwa gleich groß, aber die Displays werden vielleicht einen Hauch größer, da der Rand rund um diese dünner wird. Neben Samsung wird wohl auch LG für die Pro-Modelle produzieren.

Anker zeigt neue Ladegeräte und Powerbanks Der Wegfall der Netzteile im Lieferumfang war die vielleicht beste Nachricht, die es bei Anker in den letzten Jahren gab. Nicht nur die Hersteller konnten so den Gewinn pro Einheit […]1. August 2023 JETZT LESEN →

-->