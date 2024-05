Apple bringt Eye Tracking auf das iPhone und iPad

Apple hat heute neue Barrierefreiheitsfunktionen angekündigt und eine finde ich dabei besonders spannend, denn das iPhone und iPad bekommen Eye Tracking.

Dabei kann man mithilfe der Frontkamera entweder iOS oder iPadOS bedienen und das muss auch nicht in die Apps implementiert werden, das funktioniert nativ und in Apps von Drittanbietern. In einem Blogeintrag gibt es noch weitere Neuerungen.

Laut Apple werden die Funktionen „später in diesem Jahr“ kommen, was für mich stark nach iOS 18 und iPadOS 18 klingt. Vielleicht reicht man es aber auch noch mit einem späten Punkt-Update und iOS 17 und iPadOS 17 nach. Mal schauen, ob das dann, wie die Tap-Geste bei der Apple Watch, später eine „normale“ Funktion wird.

Momentan vermarktet Apple das Eye Tracking ganz klar als neue Funktion für die Barrierefreiheit, aber es wäre nicht das erste Mal, dass das nur ein „Testlauf“ ist.

Eye Tracking funktioniert in allen iPadOS- und iOS-Apps und erfordert keine zusätzliche Hardware oder Zubehör. Mit Eye Tracking können Benutzer durch die Elemente einer App navigieren und mit Dwell Control jedes Element aktivieren und so auf zusätzliche Funktionen wie physische Tasten, Wischen und andere Gesten allein mit ihren Augen zugreifen.

Apple iPad Air: Wofür steht eigentlich das „Air“? Mit dem neuen iPad Pro hat Apple nicht nur das dünnste Tablet auf den Markt gebracht, sondern auch das dünnste Produkt in der Geschichte des Unternehmens. Doch eigentlich sind dafür […]15. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->