Apple iPad Air: Wofür steht eigentlich das „Air“?

Mit dem neuen iPad Pro hat Apple nicht nur das dünnste Tablet auf den Markt gebracht, sondern auch das dünnste Produkt in der Geschichte des Unternehmens. Doch eigentlich sind dafür die Air-Produkte bekannt, was ist also mit dem iPad Air?

Das neue iPad Air ist dicker als das neue iPad Pro, doch Apple wird den Namen des Tablets deshalb nicht direkt ändern. Das „Air“ bleibt und steht in Zukunft für sowas wie „Pro Light“. In diese Reihe wandern also später die neuen Pro-Funktionen.

Wäre es womöglich Zeit für eine neue Bezeichnung? Vielleicht wäre das keine so schlechte Idee, aber das Air-Branding ist bei Apple bekannt und beliebt, daher glaube ich nicht daran. Außerdem vermute ich sowieso, dass es den Kunden, die in dieser Kategorie einkaufen, sowieso vollkommen egal ist, wofür Air am Ende steht.

3. Now that the iPad Pro is lighter than the Air, what's the point of the Air? pic.twitter.com/TjocwqB38D — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024

Apple Vision Pro in Deutschland: Schulungen laufen bereits Apple Inc. bereitet sich laut Insiderinformationen darauf vor, das Vision Pro-Headset auch außerhalb der USA zu verkaufen und testet damit, ob das 3.499 Dollar teure Mixed-Reality-Headset international ankommt. In den […]14. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->