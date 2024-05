Polestar ist bereit für das ganz neue Apple CarPlay

Apple kündigte 2022 eine ganz neue Version von CarPlay an, bei der man nicht nur ein paar Elemente auf dem Display in der Mitte sieht. Die Idee ist, dass das neue CarPlay viele Elemente im Auto darstellen kann, wie auch Tempo und Klimaanlage.

Bei der Ankündigung waren viele Marken auf einem Slide zu sehen, die aber seit dem schweigen. Nur Ende 2023 äußerten sich Porsche und Aston Martin und wir wissen, dass es bei Apple in diesem Jahr losgeht. Allerdings nur bei Aston Martin.

Polestar war auf dem Slide zu sehen und im Interview mit The Verge hat Thomas Ingenlath bestätigt, dass er bereit wäre, dass Apple mit dem neuen CarPlay im Auto „übernimmt“. Der Chef von Polestar begrüßt die Konkurrenz im Auto sogar sehr.

Polestar setzt auf Google und begrüßt Apple

Man habe mit Google eine gute Plattform (Android Automotive) aufgebaut und ist sich sicher, dass man den Wettbewerb gegen Apple im Auto nicht scheuen muss. Bisher ist aber noch unklar, wann das ganz neue CarPlay bei Polestar starten wird.

Der Polestar 2 kann es nicht, der Polestar 3 und Polestar 4 starten ohne diese neue Version und zum Polestar 5 gibt es noch zu wenige Details. Diese soll es aber noch 2024 geben, schauen wir also mal, ob Apple mit dem neuen CarPlay vertreten ist.

Apple hat das neue CarPlay vor ziemlich genau zwei Jahren angekündigt, ich hätte aber nicht gedacht, dass es erst 2024 startet und dann nur in einem Luxusauto von Aston Martin. Es scheint so, als ob die Autohersteller doch nicht mehr so angetan von dieser Idee sind. Vielleicht gibt es ja auf der WWDC im Juni mehr Details dazu.

