Apple HomePod mini: Kabel kann nicht entfernt werden

Apple wird im November den HomePod mini ins Rennen schicken und startet am 6. November den Vorverkauf. Wie MacRumors berichtet, kann man das Kabel beim kleinen HomePod nicht entfernen. Das ist laut Apple beim großen HomePod auch nicht so gedacht, aber mit einem festen Ruck kann man es entfernen.

Apple HomePod mini kommt mit Netzteil

Das Kabel beim HomePod mini ist fest verbaut und es besitzt übrigens auch einen USB C-Anschluss. Was bei Apple aktuell ja nicht mehr ganz sicher ist, hier aber noch der Fall sein wird: Man liefert den HomePod mini mit einem Netzteil aus.

Ein fest verbautes Kabel bringt auch Nachteile mit, denn ein Kabel kann eine anfällige Stelle bei technischen Produkten sein. In diesem Fall wird man es also nicht einfach austauschen können, was dann nicht nachhaltig wäre. Wir werden sehen, ob Apple da vielleicht eine kostengünstige Reparatur anbieten wird.

Ein Kabel von einem Lautsprecher ist zwar nicht so gefährdet, wie ein Kabel von einem Smartphone, welches man aktiv nutzt und immer wieder zusammenrollt und transportiert, daher würde ich mir hier keine großen Gedanken machen. Doch wie Leser von MacRumors bereits angemerkt haben: Haustiere sehen das anders 😀

